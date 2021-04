Österreichischer Filmpreis 2021

Live ab 11 Uhr: Die Bekanntgabe der Nominierungen zum Österreichischen Filmpreis 2021.

Die beiden Regiebrüder Arash T. Riahi und Arman T. Riahi werden die feierliche Gala zum 11. Österreichischen Filmpreis inszenieren, die am 8. Juli im Wiener Globe in der Marx Halle über die Bühne gehen soll. "Wir denken uns: Wird schon schiefgehen!", zeigten sich die Neo-Galagestalter in einem am Donnerstag veröffentlichten Statement gewohnt gelassen. Die Location habe jedenfalls genügend Falltüren für Wendungen und Überraschungen.