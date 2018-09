Österreichischer EuroMillionen-Gewinner hat sich gemeldet

Der EuroMillionen-Gewinner hat sich am Donnerstag bei den Österreichischen Lotterien gemeldet. Der Niederösterreicher, der sich über einen Betrag von 45,4 Millionen Euro freuen kann, wirkte "ruhig, gelassen und war nicht sehr gesprächig", berichtete Lotterien-Sprecher Günter Engelhart. Der Mostviertler hatte Dienstagabend mit einem Quicktipp den Europot der EuroMillionen geknackt.

Von den bisher insgesamt 29 Sechsern nach Fünffachjackpots wurden 18 per Quicktipp erzielt, zehn per Normal- und einer per Systemschein. Auch wenn es so scheint, als würden Spieler eher mit Quicktipp zu ihren Gewinnen kommen, haben jene mit Normal- oder Systemschein dieselben Chancen. Allerdings werden bei hohen Jackpots einfach mehr Quicktipps abgegeben, erklärten die Österreichischen Lotterien. Der Anteil des Quicktipps am gesamten Tippaufkommen liegt bei gut 60 Prozent, jener des Normalscheins bei 35 Prozent, der des Systemscheins bei etwa fünf Prozent.