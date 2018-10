Österreichischer Buchpreis: Winkler und Wisser auf Shortlist

Überraschung bei der heutigen Bekanntgabe der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis: In der Endauswahl für die Auszeichnung, die am 5. November zum dritten Mal vergeben wird, befinden sich Josef Winkler, Daniel Wisser, Milena Michiko Flasar, Heinrich Steinfest und Gerhard Jäger, nicht jedoch ihre prominenten Kollegen Arno Geiger und Robert Seethaler.

Die lange verschwiegene Tatsache, dass der aus Kärnten stammende Judenhasser und Kriegsverbrecher Odilo Globocnik nach seinem Selbstmord auf jenem “Sautratten” genannten Gemeinschaftsfeld begraben worden war, auf dem auch die Familie Winkler ihr Getreide anbaute, speist dabei einen furiose, monologische Anklage. “Die Sätze, die sich in kreisenden, bohrenden, in schauerliche Tiefe grabenden Bewegungen entfalten, gehören zum Wuchtigsten, was deutsche Prosa heute überhaupt bieten kann”, urteilte die Jury.

Auch die übrigen nominierten Bücher waren beim Erscheinen mit hervorragenden Kritiken bedacht worden. Daniel Wissers “Königin der Berge”, ein um das Thema Sterbehilfe kreisender Roman, empfand die Jury “bei aller Tragik des Themas als eine überaus anregende und keineswegs düstere Lektüre”. An Milena Michiko Flasars “Herr Kato spielt Familie”, der Geschichte eines Pensionisten, der in fremden Rollen zu sich selbst findet, rühmt die Jury u.a. den “ironischen Tonfall, der das Pathos nicht scheut” und die “große Empathie” der Autorin.

Für den gleichzeitig vergebenen und mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis sind, wie bekannt, Ljuba Arnautovic (“Im Verborgenen”), David Fuchs (“Bevor wir verschwinden”) und Marie Gamillscheg (“Alles was glänzt”) nominiert. Am 18. Oktober, 19 Uhr, lesen die Drei in der Bibliothek der AK Wien, in der Prinz Eugen Straße 20-22.