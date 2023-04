Österreichische Papierindustrie kämpft mit Kostenbelastung

Die heimische Papierindustrie blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. Eine Belastung stellten für die Branche zuletzt vor allem die hohen Preise für Energie und Rohstoffe dar. Diese habe man nur bedingt an die Kundinnen und Kunden weiterreichen können, wie der Präsident von Austropapier, Martin Zahlbruckner, am Dienstag bei einer Pressekonferenz berichtete. Die Industrie erweise sich insgesamt aber als robust, den Herausforderungen begegne man mit strategischen Investitionen.

Befürchtungen, die 2022 im Zuge der beginnenden Teuerungskrise ausgelöst wurden, seien teilweise eingetreten, sagte Zahlbruckner. So hätten sich die Kosten für manche Betriebe teilweise um bis zu 30 Prozent erhöht. Das stelle aus unternehmerischer Sicht eine enorme Herausforderung dar, zumal es nicht der Kultur der Papierindustrie entspreche, ihre Kosten vollumfänglich an die Kundinnen und Kunden umzuwälzen. Etwa 80 Prozent der Unternehmen sei es jedenfalls nicht gelungen, ihre Kosten durch Preissteigerungen zu kompensieren, ergänzte Herwig Schneider, Geschäftsführer des Industriewissenschaftlichen Instituts.

Mit einer Deindustrialisierung rechnet Zahlbruckner allerdings nicht. Überhaupt erweise sich die Branche trotz der aktuellen Schwierigkeiten als weitgehend resistent, wovon etwa eine sukzessive steigende Zahl an Mitarbeitern und ein erhöhtes Maß an Investitionen zeuge. Die Zahl der Beschäftigten über die 23 Partnerunternehmen von Austropapier stieg 2022 um auf 1,1 Prozent 7.700, das Investitionsvolumen erhöhte sich laut Zahlbruckner gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent.

Hinsichtlich der Investitionen verwies er auf Erfolge im Bereich der Dekarbonisierung. So seien die CO2-Emissionen der Industrie alleine im vergangenen Jahr um fast ein Viertel zurückgegangen, der Erneuerbaren-Anteil liege mittlerweile bei 64 Prozent, nach 58 Prozent im Jahr zuvor. Kohle und Öl habe man bereits weitgehend substituiert, berichtete Austropapier-Energiesprecher Ernst Spitzbart. Und auch die Unabhängigkeit von Gas treibe man voran. "Wir sind Teil der Lösung", sagte Spitzbart mit Blick auf gesellschaftliche Anstrengungen in Richtung der Energiewende.

Die Zukunft der Papierindustrie sieht Zahlbruckner vor dem Hintergrund aktueller Trends - genannt wurden etwa Anstrengungen zur Papierreduktion am Arbeitsplatz oder die rezenten Entwicklungen am Zeitungsmarkt - im Bereich des Packaging. "Im Packaging haben wir Möglichkeiten, die in funktionalen, schützenden Verpackungen liegen." Er denke etwa an den Lebensmittelbereich, außerdem gebe es Potenziale bei recycelbaren Materialien.