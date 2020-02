Österreichische Bauern blicken mit Sorge nach Brüssel

Ab Donnerstag wird der neue EU-Finanzrahmen auf höchster Ebene der Staats- und Regierungschefs in Brüssel verhandelt. Unter Österreichs Bauern herrscht indes eine "durchaus sorgenvolle Stimmung" darüber, wie es in Zukunft mit den Agrargeldern weitergeht, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer (LKÖ), Josef Moosbrugger, im Gespräch mit der APA.

"Jegliche Kürzungen bedeuten, dass bisherige Maßnahmen nicht mehr im selben Ausmaß erbracht werden können", warnt Moosbrugger. "Wenn man Leistungen will, dann muss man die auch bezahlen." Der Agrarvertreter hofft auf "hervorragende" Verhandlungen durch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Und zwar in der Form, dass möglichst viel aus dem Agrarbudget nach Österreich zurückgeholt wird und die ländliche Entwicklung gestärkt bleibt." Zusätzlich biete das Regierungsprogramm die Sicherheit, dass aus Brüssel gegebenenfalls ausfallende Gelder von Wien übernommen werden, so Moosbrugger.