Österreichische ams sicherte sich fast 15 Prozent an Osram

Der österreichische Chip- und Sensor-Hersteller ams hat sich fast 15 Prozent am Münchner Lichtkonzern Osram gesichert. Nach der Erhöhung des Übernahmeangebots hält ams jetzt 14,69 Prozent der gesamten Osram-Aktien als direkte Beteiligung, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Damit sei ams der größte Aktionär von Osram basierend auf den letzten verfügbaren Informationen.

Die Osram-Aktionäre haben nur noch bis Dienstag Zeit, sich für das ams-Angebot zu entscheiden. Mit einem ausgeklügelten Schachzug will ams die Finanzinvestoren im Kampf um Osram endgültig ausstechen. ams erhöhte am Freitag sein Übernahmeangebot an die Osram-Aktionäre um 2,50 auf 41 Euro je Aktie und bietet damit insgesamt 4,5 Milliarden Euro für das angeschlagene Unternehmen. Eine Osram-Aktie kaufte der steirische Chiphersteller zu diesem Preis sofort - und verhinderten damit, dass die Konkurrenten Bain und Advent zwei Wochen länger Zeit bekommen, ams zu übertrumpfen.