Österreichische Agrarexporte legten 2022 leicht zu

Die heimischen Lebensmittelexporte haben 2022 leicht zugelegt. Nach einer Schätzung der AMA-Marketing stieg die Menge der Ausfuhren zum Vorjahr um 1,8 Prozent, wobei sich das Volumen der Importe mit einem Minus von 0,7 Prozent verringert hat. Inflationsbedingt in die Höhe geschnellt sind die Export- und Importwerte. Der agrarische Außenhandel ergab dabei ein Defizit von 160 Mio. Euro, nachdem die Bilanz 2021 in etwa ausgeglichen und 2020 erstmals positiv ausgefallen war.

So wird der Exportwert aufgrund des hohen Preisniveaus mit 15,6 Prozent auf 16 Mrd. Euro kräftig ansteigen, jener der Einfuhren dürfte sich um 16,4 Prozent auf etwa 16,2 Mrd. Euro erhöhen. Exportschlager waren wie schon in den letzten Jahren Milchprodukte, die im Zeitkorridor von Jänner bis September 2022 mehr als 1,2 Mrd. Euro ausmachten und im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode noch einmal deutlich an Wert zulegten (+22,4 Prozent).