Österreicherin brachte Baby am Strand in Italien zur Welt

Eine 43-jährige Österreicherin hat am Samstag ihr Kind am Strand des norditalienischen Adria-Badeorts Cattolica auf die Welt gebracht. Die Mutter von mittlerweile sieben Kindern verbrachte ihren Urlaub in Cattolica, als sie am Samstag auf die Toilette einer Badeanstalt ging. Kurz darauf schrie sie um Hilfe, berichtete die lokale Tageszeitung "Rimini-Today".

Eine Krankenpflegerin, die sich am Strand befand, leistete Hilfe. "Wir fürchteten, das Kind würde sterben, weil es anfangs nicht weinte", berichtete ein Betreiber der Badeanstalt. Außerdem hatte die Frau viel Blut verloren.

Mutter und Kind wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus von Rimini eingeliefert. Der Bub befindet sich auf der Intensivstation, er sei jedoch wohlauf, so die Ärzte.