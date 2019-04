Österreicher werden verhältnismäßig wenig bevormundet

Österreichs Bürger werden relativ wenig bevormundet - zumindest zeigt das der sogenannte Nanny State Index 2019, der anhand von 35 Kriterien in den Kategorien Alkohol, Getränke, Lebensmittel, E-Zigaretten und Tabakprodukte in der EU erhoben hat, inwieweit hier vom Staat eingegriffen wird. Die Alpenrepublik kommt gemeinsam mit der Slowakei auf Platz drei und gehört damit zu den freiesten Ländern.

Nur Tschechien und Deutschland liegen in dem seit 2016 jährlich vom European Policy Information Center (EPICENTER) erhobenen Index – heuer erstmals mit dem Friedrich A. v. Hayek Institut als österreichischen Vertreter – vorne. Am anderen Ende des am Dienstag veröffentlichten Rankings stehen Finnland, Litauen und Estland.