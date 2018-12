Österreicher werden immer reisefreudiger

Die Reiselust der Österreicher hat sich seit 2009 spürbar gesteigert. In den vergangenen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Sommerurlaubsreisen (zwischen Juli und September) laut Statistik Austria um fast 14 Prozent auf 7,7 Millionen. "Der Wunsch nach Reisen ist ungebrochen hoch", stellte der Präsident des Österreichischen ReiseVerbands (ÖRV), Josef Peterleithner, vor Journalisten in Wien fest.

Es kam auch zu jahreszeitlichen Verschiebungen: Der Anteil der Sommerurlaubsreisen verringerte sich seit 1969 von 71,2 auf 45 Prozent (2017). “Es wird zunehmend das ganze Jahr zur Reisezeit”, betonte die Statistikerin. Reisen im Winter und in der Nebensaison gewinne an Bedeutung.

Allerdings gibt es auch einen großen Anteil an Menschen, die gar keinen Urlaub machen: “Rund ein Viertel der österreichischen Bevölkerung (23,4 Prozent) hat 2017 keine Haupturlaubsreise unternommen”, so Wurian. “Der Anteil ist recht stabil – 1,7 Millionen Österreicher verreisen nicht.” 27,5 Prozent davon gaben an, einfach “lieber zuhause” zu bleiben, ebenso viele (27,4 Prozent) blieben aus gesundheitlichen Gründen wie etwa eingeschränkter Mobilität daheim, ein Fünftel (20,7 Prozent) hatte aus beruflichen Gründen keine Zeit, 18,3 Prozent konnten/wollten sich keine Urlaubsreise leisten, 16,5 Prozent waren aus familiären Gründen zeitlich verhindert und 2,9 Prozent hatten Sicherheitsbedenken, also Angst vor Terroranschlägen oder Naturkatastrophen wie Hurrikans und Erdbeben.