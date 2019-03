Österreicher verbringen zwei Jahre ihres Lebens im Bad

44 Prozent der Österreicher sind Morgenmuffel, 88 Prozent sind Warmduscher, und im Schnitt verbringen alle mehr als zwei Jahre ihres Lebens im Bad. Abfragen ließ solche Intimitäten der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter aus Wels durch das market Institut. Die im Bad verbrachte Zeit summiert sich auf durchschnittlich 737 Lebenstage.

Pro Tag sind das quergerechnet 36 Minuten, jeweils die Hälfte in der Früh und am Abend. Frauen brauchen im Schnitt fünf Minuten länger als Männer. In der Früh sind die Männer aber nicht wesentlich schneller: “Der Unterschied beträgt nur etwa 1,5 Minuten”, sagte market-Institutsvorstand Birgit Starmayr. “Gefühlt am meisten beansprucht wird das Badezimmer von den Mädchen und Burschen. Eltern schätzen die Dauer auf rund 48 Minuten pro Tag ein”, erläuterte Starmayr. Tatsächlich sind es laut den erhobenen Daten aber 32 bzw. 31 Minuten.