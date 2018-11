Österreicher spenden heuer 675 Millionen Euro

Die Österreicher geben heuer voraussichtlich 675 Millionen Euro für den guten Zweck. "Die Spendenbeteiligung bleibt somit erneut auf Rekordniveau", sagte Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria (FVA) bei der Präsentation des Spendenberichts 2018 am Mittwoch in Wien. Langfristige Spenden bleiben stärker Thema, hieß es. Verbesserungen

Besonders viel und häufig spendeten die Westösterreicher – die Salzburger, Tiroler und Vorarlberger waren im Bundesländervergleich heuer am großzügigsten. Mit durchschnittlich 139 Euro pro Spender lagen sie deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 113 Euro pro Spender. Insgesamt spendeten 60 Prozent der österreichischen Bevölkerung, und das am liebsten für Kinder, Tiere und die Katastrophenhilfe im Inland. Ausschlaggebend für die Begünstigung durch eine Spende ist die Sympathie einer Organisation und die Sicherheit, dass die Zuwendung auch ankommt. Viele Spender waren gerade von Einzelschicksalen sehr betroffen.

“Spendenweltmeister sind wir aber nicht”, hielt Lutschinger fest. Zwar spenden im internationalen Vergleich viele Menschen, jedoch ist Österreich nach wie vor ein Land der Kleinspender. Die Großzügigkeit der Einheimischen liegt im europäischen Mittelfeld: Während hierzulande heuer 75 Euro pro Einwohner gespendet werden, sind es in Deutschland 91 und in der Schweiz 197 Euro. Die höchste Summe für gute Zwecke kommt von den Briten mit 274 Euro. Auch die Mehrheit der Unternehmen in Österreich (83 Prozent) spendet – insgesamt waren es rund 50 Millionen Euro – und setzt dabei vor allem auf Geldspenden (77 Prozent). Auf den Plätzen zwei und drei folgen Sach- und Zeitspenden mit 48 bzw. 36 Prozent.