Österreicher sind mit dem Leben zufrieden

Die Österreicherinnen und Österreicher äußern Zufriedenheit mit vielen Lebensbereichen.

Das zeigen die Ergebnisse der neuen „Europäischen Werte­studie“, die an der Universität Wien erhoben wurde. Der Forschungsverbund „Interdisziplinäre Werteforschung“ der Universität Wien hat erste Ergebnisse der „Europäischen Wertestudie 1990–2018“ (European Values Study – EVS) veröffentlicht. Bei der Studie handelt es sich um eine Langzeituntersuchung, die Einstellungen und Werthaltungen der Bevölkerung zu den Themenfeldern Arbeit, Familie, Politik und Religion untersucht. Die EVS wurde nach 1990, 1999 und 2008 im ersten Halbjahr 2018 zum vierten Mal durchgeführt, ihre Stärke ist somit der Vergleich über mittlerweile fast 30 Jahre.

Familie ist am wichtigsten

Insgesamt zeigt sich, dass die Österreicherinnen und Österreicher eine hohe Lebens­zufriedenheit aufweisen: 71 Prozent bezeichnen sich als zufrieden mit ihrem Leben, das ist der höchste Wert aller vier Wellen. Die Familie (87 Prozent) ist für sie der wichtigste Lebens­bereich, gefolgt von Freunden (61 Prozent), Arbeit (48 Prozent) und Freizeit (46 Prozent). Während die ­Bedeutung der Familie über 30 Jahre hinweg stabil bleibt, haben Freunde und Freizeit an Bedeutung gewonnen, die Arbeit verloren. Der Anteil der Personen, für die Religion ein sehr wichtiger Lebensbereich ist, sinkt seit 1990 (24 Prozent) langsam, aber kontinuierlich auf heute 16 Prozent. Politik ist wie schon bei den vor­herigen Erhebungen relativ konstant für etwa jede zehnte befragte Person „sehr wichtig“. Während sich die Österreicherinnen und Österreicher bei der vergangenen EVS-Welle 2008 von der Politik schwer enttäuscht zeigten, wird 2018 ein positiveres Bild skizziert. Die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung (56 Prozent) äußert sich zufrieden hinsichtlich der Art, wie das politische System in Öster­reich derzeit funktioniert.

Eine Reihe von gesellschaftlichen und politischen Institutionen konnte an Vertrauen gewinnen, an der Spitze der Rangliste liegt die Polizei (87 Prozent) vor dem Gesundheitswesen (83 Prozent), am Ende liegen politische Parteien (27 Prozent) und soziale Medien (20 Prozent).