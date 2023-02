Österreicher seit Samstag in Emiraten vermisst

Ein 27-jähriger Österreicher wird seit Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten vermisst. Das berichtete der "Kurier" am Montag online. Wie die Schwester der Tageszeitung mitteilte, war der Wiener Karim Azman wandern. "Wir müssen bestätigen, dass ein österreichischer Staatsbürger seit Samstag im Grenzgebiet zwischen den VAE und dem Oman vermisst wird", teilte das Außenministerium in Wien Montagabend der APA mit. Die Such- und Rettungsaktion sei seither in Gang, hieß es.

Die österreichischen Botschaften in Abu Dhabi und in der omanischen Hauptstadt Maskat "stehen mit den lokalen Behörden im ständigen Kontakt und stehen den Angehörigen unterstützend zur Seite", teilte das Ministerium weiter mit. Weitere Angaben wurden keine gemacht.

Wie die Schwester des Vermissten dem "Kurier" weiter erzählte, wollte der 27-Jährige den schwierigen "Wadi-Naqab"-Wanderweg gehen. Zuletzt hörte sie laut Zeitung am Freitag von ihrem Bruder: "Er hat sich mit einer Gruppe auf der Plattform 'Couchsurfing' etwas ausgemacht, ist dann aber alleine losgegangen." Die anderen, es soll sich teils um erfahrenere Wanderer handeln, wollten den Weg offenbar nicht gehen. Sie vereinbarten einen Treffpunkt, Karim tauchte aber nicht wie ausgemacht eine Stunde später auf, schrieb das Blatt.

Die Gruppe alarmierte daraufhin die örtliche Polizei, die eine großangelegte Suchaktion startete. Laut der Schwester des Vermissten waren bzw. sind Hubschrauber, ein Suchtrupp sowie Rettungskräfte im Einsatz. Der Österreicher soll Essen und Wasser für rund einen Tag dabei haben, stand im "Kurier".