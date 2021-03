Österreicher sehen EU durch Coronakrise geschwächt

Die Österreicher stellen der EU bei der Krisenbewältigung der Corona-Pandemie mehrheitlich ein schlechtes Zeugnis aus. 51 Prozent glauben in einer am Dienstag veröffentlichten Gallup-Umfrage, dass die Europäische Union geschwächt aus der Coronakrise hervorgehen wird. Dennoch spricht sich die große Mehrheit für den Erhalt der EU aus und die Solidarität zu anderen Mitgliedstaaten ist seit dem vergangenen Jahr sogar gestiegen.

Das Image der Europäischen Kommission hat durch die Verzögerungen bei der Impfstoffbeschaffung deutlich gelitten. Mehr als ein Drittel der Österreicher (38%) geben an, dass ihr Vertrauen in EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesunken sei. Wenig überraschend hat das Ansehen bei den FPÖ-Sympathisanten am stärksten gelitten (61%). Gestiegen ist das Vertrauen in von der Leyen nur bei drei Prozent der Österreicher, bei 45 Prozent gab es keine Veränderung.