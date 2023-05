Österreicher schauen wieder weniger fern als zur Coronazeit

In Österreich werden nach einem Hoch im Coronajahr 2021 immer weniger Bewegtbilder konsumiert: 246 Minuten nutzten die Befragten der am Donnerstag veröffentlichten Bewegtbildstudie 2023 täglich TV- oder Videoangebote. Das sind 15 Minuten weniger als 2022 und im Vergleich zu 2021 gar ein Rückgang von 35 Minuten. Bei der TV-Nutzung (189 Minuten) betrug das Minus 13 Minuten. Die Videonutzung auf Streamingportalen und Social Media betrug 52 Minuten (2022: 54 Minuten).

Bei den 14- bis 29-Jährigen hat die Videonutzung die TV-Nutzung bereits überholt. 2023 entfielen 112 der gesamt 229 Minuten Bewegtbildnutzung auf Video und 107 Minuten auf TV. Dabei zeigte sich, dass speziell die lineare TV-Nutzung abnimmt (2022: 71 Minuten; 2023: 59 Minuten), während zeitversetztes TV (plus 4 Minuten auf 14 Minuten) und Livestream TV (plus 6 Minuten auf 18 Minuten) zulegten. Bei Personen im Alter von über 50 Jahren hat dagegen klar das TV-Angebot mit 257 Minuten die Nase vorn. Auf Videoangebote entfallen lediglich 20 Minuten. Die Nutzungsdauer von DVDs in Höhe von fünf Minuten ist seit Jahren konstant.