Österreicher putzen für Gäste die eigenen vier Wände

Mit den Feiertagen zu Weihnachten finden in Österreich wieder vermehrt Besuche statt. Sie sind ein willkommener Anlass, die eigenen vier Wände zu putzen. Vor allem die Toilette wird gereinigt, bevor Gäste vorbeischauen, ergab eine Umfrage von ImmoScout24 unter 500 Österreichern. Sieben von zehn bedienen den Staubsauger, 37 Prozent wischen den Boden zur Sicherheit noch feucht nach, bevor der Besuch kommt.

Grundsätzlich gilt: In nicht wenigen österreichischen Haushalten gibt es laut Umfrage eine tägliche Routine, was Haushaltstätigkeiten betrifft: Sieben von zehn Personen räumen benutzte Tassen und Gläser in den Geschirrspüler, sechs von zehn machen das Bett, je 55 Prozent machen den Abwasch und putzen die Arbeitsfläche in der Küche, jede zweite Österreicherin und jeder zweite Österreicher räumt herumliegende Wäsche auf und 43 Prozent putzen das Kochfeld.