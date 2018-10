Österreicher nutzen die langfristige Ertragskraft des Kapitalmarkts nicht

Trotz nahezu zehn Jahren Niedrigzinsumfeld sind die ­Österreicher ein Volk der Sparer geblieben.

„Mit knapp über 90 Prozent ist in Österreich der Anteil derer, die laufend sparen deutlich höher als in anderen Ländern. Doch ist laut einer Umfrage auch die Gruppe derer, die mit ihren Erträgen unzufrieden sind, im Durchschnitt größer als in anderen europäischen Ländern“, so Jürgen Rupp, Wertpapier- und APM-Consulting bei der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg, im Gespräch mit den VN.

Sorge um Wertverlust

Viele Sparer sind mit den überschaubaren Erträgen ihrer Sparanlagen unzufrieden und sorgen sich um den laufenden Wertverlust. Laut einer Untersuchung erzielten die österreichischen Haushalte mit ihrer Veranlagung im Durchschnitt der letzten sechs Jahre eine reale Rendite von weniger als ein Prozent. Dies ist eindeutig der tiefste Wert im gesamten Euroraum.

Es gibt Nachholbedarf

In Österreich werden Aktien und Investmentfonds nicht ausreichend für die Veranlagung genutzt. Über 60 Prozent der Österreicher nutzen die überzeugende langfristige Ertragskraft des Kapitalmarkts noch nicht. Es gibt also Nachholbedarf für diejenigen, die ihre langfristigen Vorsorgeziele erreichen wollen.

Rupp: „Im aktuellen Markt­umfeld wird es für Anleger immer schwieriger, attraktive Erträge zu erzielen. Dividendenaktien haben bei Anlegern deutlich an Bedeutung gewonnen. So war auch die Wert­entwicklung der letzten Jahre bei den Dividendenwerten entsprechend positiv.“

Wer Aktien kauft, denkt vor allem an Kursgewinne, doch die Attraktivität einer Aktie wird jedoch maßgeblich auch von der Dividende bestimmt. Im langfristigen Durchschnitt stammt rund die Hälfte des Gesamtertrages einer Aktienanlage aus Dividenden­zahlungen. Dividenden sind für die Aktien-Performance insgesamt von eminenter Bedeutung. Inklusive Dividenden legte der amerikanische Aktienindex S&P 500 in den vergangenen 20 Jahren kumuliert um 238 Prozent (6,36 Prozent p.a.) zu. Ohne Hinzurechnung der Dividenden lag das Plus bei 132 Prozent (4,31 Prozent p.a.).

Somit sollte ein Anleger für einen langfristigen Vermögensaufbau auf einen Dividendenfonds setzen, welcher die Erträge reinvestiert. Denn die Thesaurierung von Ausschüttungen, das sogenannte Compounding, also die sofortige Wiederveranlagung dieser Erträge, gilt als das eigentliche Erfolgsrezept.

Die Dividendenrendite

„Die Dividende ist der Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft, der in der Regel einmal im Jahr an die Aktionäre ausgezahlt wird. Das heißt, das Unternehmen beteiligt die Aktionäre in Höhe der Dividende am Gewinn. Unter der Dividendenrendite versteht man die Relation von ausgezahlter Dividende zum aktuellen Aktienkurs“, so Rupp weiter.

Verhältnismäßig hohe Ausschüttungen eines Unternehmens zeugen meist von einer guten Ertragslage und werden von Investoren positiv gewertet. Folglich haben dividendenstarke Titel die Chance, ihre doppelte Stärke auszuspielen. Sie bieten Chancen auf Kursgewinne und einen höheren laufenden Ertrag als andere Aktien. Die Aktienkurse der verlässlichen Dividendenzahler entwickeln sich langfristig häufig stabiler als die der Konkurrenz. Die aktuellen Dividendenrenditen liegen bei Dividenden­titeln wie Procter&Gamble, Royal Dutch und Novartis im Schnitt bei 3,5 bis 5,0 Prozent. Damit sind die Dividendenrenditen verglichen mit den Renditen von festverzinslichen Papieren sehr attraktiv. So fällt die Dividendenrendite zahlreicher Aktien deutlich höher aus, als das, was sich mit Anleihen desselben Unternehmens erzielen lässt.

Fondsziel bei Income-Fonds