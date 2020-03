Österreicher mit Wohnsituation zufrieden

Mehr als die Hälfte der Österreicher sind mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden - Eigentümer deutlich mehr als Mieter, geht aus einer Umfrage im Auftrag der Bausparkassen hervor. Jeder Dritte fühlt sich durch Wohnkosten belastet. Bevorzugtes Wohnforum ist das Eigentum. Bausparkassen-Auszahlungen und Ausleihungen waren 2019 stabil. Neue Bausparverträge und Einlagen gingen zurück.

Es gebe einen Wunsch sehr klar in Richtung Eigentum. Wohntraum sei das Eigentum mit 83 Prozent, so Rodax. Laut Umfrage ist für 62 Prozent das eigene Haus die bevorzugte Wohnform. Eigentumswohnungen kamen auf 21 Prozent. Bevorzugte Lagen wären am Land, aber in Stadtnähe (38 Prozent) und am Stadtrand (32 Prozent). "Am Land" kam auf 17 Prozent, zentral in der Stadt auf 12 Prozent. Auf die Frage nach unverzichtbarer Ausstattung in der idealen Wohnsituation standen Balkon/Terrasse (59 Prozent) an erster Stelle, gefolgt von Bad und WC getrennt (52 Prozent) sowie Wohnzimmer und Küche getrennt (32 Prozent).