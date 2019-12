Österreicher lieben zu Weihnachten Raclette und Fisch

Die Österreicher machen beim Festessen zu Weihnachten keine Experimente. Wie eine Umfrage ergab, wird am Heiligen Abend gerne Klassisches serviert: Raclette und Fisch gehört zum beliebtesten Schmaus. Aber auch Fondue, kalte Platten und allerlei Braten kommen auf den Festtagstisch, sagten 500 von Marketagent.com im Auftrag von Merkur Befragte.

Bei der Umfrage zeigten sich jedoch regionale Unterschiede: In Tirol und Vorarlberg wird vor allem Raclette aufgetischt (39 Prozent), Fisch (drei Prozent) hingegen kaum. In der Steiermark und in Kärnten wird vorwiegend Fondue (36 Prozent) serviert, auch hier zeigt sich der Fisch (14 Prozent) weniger beliebt. Fisch wird besonders gerne in Wien (44 Prozent) sowie Niederösterreich und Burgenland (38 Prozent) verspeist.