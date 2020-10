Österreicher hatten trotz Corona einen schönen Sommer

Der Sommer 2020 war auch ein Sommer mit Corona und damit einer voller Einschränkungen aufgrund der Pandemie. Doch laut einer aktuellen Marketagent-Umfrage blicken fast 70 Prozent der 500 online befragten Österreicher positiv in die warme Jahreszeit zurück. Obwohl zwei Drittel die Planung wegen Corona als eingeschränkt empfand, entschloss sich doch die Hälfte zu einer Urlaubsreise. Über 50 Prozent gaben an, dass sie auch im kommenden Sommer mit Einschränkung rechnen.

Unsicherheit statt Entspannung brachte die ungewollte Zutat "Coronavirus" in so manche geplante Reise: Knapp zwei Drittel der Österreicher (65,2 Prozent) haben insgesamt den Eindruck, durch die Pandemie in ihrer Urlaubsplanung eingeschränkt worden zu sein, berichtet das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut am Dienstag. Immerhin ein Zehntel (10,6 Prozent) verbrachte in dieser Saison einen Sommerurlaub im Ausland wie auch im Inland, 7,8 Prozent reisten nur ins Ausland - die Mehrheit aber bevorzugte es, den Urlaub in Österreich zu verbringen. Die restlichen 49,2 Prozent verneinten die Frage, ob eine Urlaubsreise in diesem Sommer unternommen worden sei.