Österreicher griffen 2020 verstärkt zur Bankomatkarte

Die Österreicher haben im Coronajahr 2020 auch mehr Abstand zum Bargeld eingehalten. Wegen der Pandemie ist man generell dazu angehalten, mit Karte zu bezahlen. Die Zahl der Transaktionen mit heimischen Bankomatkarten erhöhte sich um mehr als 20 Prozent von 900 Millionen auf 1,1 Milliarden, wie die PSA Payment Services Austria (PSA) am Donnerstag bekanntgab. Die Karte wurde zwar öfter gezückt, das bewegte Volumen verringerte sich aber gegenüber 2019 von 46,7 auf 46 Mrd. Euro.

Rechnet man die Bankomatnutzung ausländischer Karteninhaber in Österreich hinzu, wurden - den Angaben zufolge erstmals in der Geschichte der österreichischen Bankomatkarten - mehr als 1,2 Milliarden Transaktionen im Volumen von 58,3 Mrd. Euro im Auftrag der Banken über die PSA abgewickelt. Die Gesamtsumme betrug 58,3 Mrd. Euro. Es kam also ebenfalls zu mehr Bewegungen (2019: 1 Milliarde) und weniger Volumen (2019: 61,5 Mrd. Euro).