Österreicher glauben mehrheitlich an finanziellen Aufstieg

Die Mehrheit der Österreicher (56 Prozent) glaubt an eine realistische Chance, seine finanzielle Situation im Laufe des Lebens zu verbessern. Allerdings ist dieser Anteil im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, zeigt die jährliche Umfrage des schwedischen Inkassobüros Intrum über die Zahlungsgewohnheiten in Europa (European Consumer Payments Report).

42 Prozent der rund 1.000 befragten Österreicher gaben an, dass die eigene finanzielle Lage besser ist als die der Eltern. Für die Kinder fürchtet zugleich jeder Fünfte eine Verschlechterung der Finanzen. Auch die Sorge um die EU-Wirtschaft hat etwas nachgelassen: Diesmal machten sich 43 Prozent Sorgen, dass eine geschwächte Europäische Union negative Auswirkungen auf die persönlichen Finanzen haben könnte – im Vorjahr waren es noch 49 Prozent. Nur acht Prozent überlegen aufgrund finanzieller Umstände ins Ausland zu gehen – das ist der niedrigste Wert in ganz Europa, wo im Schnitt 18 Prozent eine Übersiedlung in Betracht ziehen.