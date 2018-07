Österreicher gewannen bei Cheerleading-EM zwei Mal Gold

Die Cheerleader-Truppe Millenium Dancer aus Wien hat bei der Cheerleading Europameisterschaft am Wochenende in Helsinki in Finnland zwei Mal Gold geholt. Das Team setzte sich in den Kategorien Freestyle Poms sowie in der Königsklasse Performance Cheer Jazz durch. "Das ist ein großartiger Erfolg", freute sich Petra Gruber vom Österreichischen Cheerleading-Verband (ÖCCV) gegenüber der APA.

Erfreulich ist Gruber zufolge auch, dass es das Nachwuchsteam der ÖBV Danube Dragons in der Kategorie Allgirl auf den neunten Platz geschafft hat. “Hier war die Konkurrenz besonders groß, beim Nachwuchs gab es in den vergangenen Jahren die größte Entwicklung nach oben”, sagte Gruber.

Insgesamt sind bei der Europameisterschaft 130 Teams aus ganz Europa an den Start gegangen. Am Samstag und Sonntag traten die Mannschaften in zehn Bewerben gegeneinander an.