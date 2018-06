Österreicher bleibt bestbezahlter Manager in Europa

Roche-Vorstandschef Severin Schwan hat seine Position als Top-Verdiener unter Europas führenden Managern behauptet.

Der 50-jährige Österreicher stand 2017 mit einer Direktvergütung von 13,0 Mio. Euro an der Spitze der Gehalt-Rangliste der 73 wichtigsten Unternehmenslenker in Europa. Auf Platz zwei liegt der Brasilianer Carlos Brito (12,53 Mio. Euro) vom Brauereiriesen Anheuser-Busch InBev.

Traditionell bezahlen Schweizer Konzerne ihre Chefs am besten: Mit UBS-Chef Sergio Ermotti (12,52 Mio. Euro) und Joseph Jimenez (10,7 Mio. Euro) von Novartis liegen zwei weitere von ihnen auf den Rängen drei und fünf. “Die Schweiz ist das Vergütungsparadies in Europa”, sagt Michael Kramarsch, Chef der Vergütungsberatung hkp.

Top-Verdiener ©APA

Sein Unternehmen hat die Vergütungen bei den 73 Unternehmen in den führenden Börsenindizes Stoxx Europe 50 und Euro Stoxx 50 unter die Lupe genommen. Als einziger Chef eines deutschen Konzerns bricht SAP-Chef Bill McDermott mit knapp 11 Mio. Euro in die Phalanx der sechs zweistelligen Einkommensmillionäre ein, als Vierter. Unter den “Top Ten” kommt außer McDermott nur der ehemalige Volkswagen-Chef Matthias Müller aus Deutschland, der in seinem letzten Amtsjahr knapp 10 Mio. Euro einstrich.

Der Spitzenreiter der Europa-Rangliste von 2015, Reckitt-Benckiser-Chef Rakesh Kapoor, lag zwei Jahre später mit 2,6 Mio. Euro auf dem siebentletzten Platz. Noch hinter ihm rangieren vier Lenker französischer Großkonzerne, die im Schnitt traditionell am schlechtesten bezahlen. “Das liegt an den hohen Staatsbeteiligungen an vielen Unternehmen”, erklärt Kramarsch.

Walt-Disney-Manager ist Topverdiener Im Vergleich zu ihren US-Kollegen müssen sich Vorstandschefs in Europa immer noch bescheiden: Bestbezahlter Firmenchef in den USA war 2017 Walt-Disney-Chef Robert Iger, der bei dem Unterhaltungskonzern umgerechnet 28 Mio. Euro einstrich.

Robert A. Iger ©APA

“Die USA sind immer noch von einem anderen Vergütungsstern”, sagt Kramarsch. Allerdings schwanken die Gehälter dort deutlich stärker. Bekommen die Europäer im Schnitt gut ein Viertel ihrer Vergütung als festes Grundgehalt, bestehen die Vergütungen in den USA zu 90 Prozent aus Boni und Aktienoptionen. Doch selbst das Schlusslicht der Rangliste in den USA, Apple-Chef Tim Cook (8 Mio. Euro), liegt noch über dem Schnitt der 15 Stoxx-Unternehmen aus Deutschland.

Kritik an großen Vergütungspaketen Europaweit sind die Direktvergütungen der Vorstandschefs im vergangenen Jahr im Schnitt um 2,7 Prozent gestiegen. Während die Durchschnittsgehälter in Deutschland seit 2015 um 14 Prozent wuchsen, bröckeln sie in Großbritannien und der Schweiz ab. “Die Kritik von Investoren an großen Vergütungspaketen hat in Großbritannien deutlich zugenommen”, sagt Kramarsch. “Und wir sehen erste Wölkchen über dem Schweizer Paradies.”

Außergewöhnlich hoch sind in der Eidgenossenschaft weiterhin die Vergütungen der Verwaltungsratschefs. Spitzenreiter ist Axel Weber von der UBS mit 5,1 Mio. Euro. Erklärt wird das meist damit, dass ihre Rolle anders als der eines deutschen Aufsichtsratschefs als Vollzeitjob ausgelegt sei. “Aber das kann nicht alles erklären”, sagt hkp-Chef Kramarsch. Vielmehr sei das Vergütungsniveau ein Relikt aus der Zeit, als in der Schweiz der Vorstands- und des Verwaltungsratschef-Posten meist in einer Hand lagen. “Über die Zeit wird das weniger werden.”