Österreicher bei Urlaubsausgaben EU-weit an zweiter Stelle

Die Österreicher geben EU-weit nach den Luxemburgern das meisten Geld für den Urlaub aus. 2017 waren es durchschnittlich 641 Euro pro Urlaubsreise, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mit. Die Luxemburger liegen demnach mit rund 769 Euro auf Platz eins, Menschen aus Malta mit rund 633 Euro auf Platz drei.

Im Schnitt wenden EU-Bürger rund 377 Euro pro Urlaubsreise auf. Das ergab der Statistikbehörde zufolge 2017 Ausgaben von rund 467 Mrd. Euro, wobei deutsche Urlaubsbudgets in Höhe von durchschnittlich 529 Euro pro Reise mit rund 26 Prozent den größten Anteil daran ausmachen. Am wenigsten wird EU-weit von rumänischen Staatsbürgern für einen Urlaub ausgegeben, rund 135 Euro sind es laut Eurostat. An vorletzter Stelle liegen Tschechen mit 140 Euro.