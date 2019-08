Österreich wäre von hartem Brexit am wenigsten betroffen

Österreich und Kroatien kämen innerhalb der EU im Falle eines ungeregelten EU-Austritts der Briten wohl am glimpflichsten davon. "Die Auswirkungen eines harten Brexit würden die Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich hart treffen", so die Wirtschaftsforscherin Marina Steininger vom ifo-Institut. Hauptleidtragender wäre Irland - gefolgt von Luxemburg, Malta und dem Vereinigten Königreich selbst.

Ein sogenannter harter Brexit der Briten gilt als wahrscheinlich. Im EU-Vergleich am wenigsten sinken würde der Wohlstand in Kroatien (minus 0,34 Prozent) und in Österreich (minus 0,35 Prozent). Ebenfalls vergleichsweise gering wären die Einbußen in Rumänien (0,37 Prozent) sowie in Griechenland und Spanien (je 0,39 Prozent).