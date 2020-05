Österreich verbuchte im Vorjahr 10,5 Mrd. Überschuss

Im vergangenen Jahr hat Österreich erneut eine positive Leistungsbilanz erzielt. Mit knapp 10,5 Mrd. Euro sei es sogar der größte Überschuss seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 gewesen, schreibt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einer Studie am Dienstag. Im Vorjahr lag der Überschuss bei 9 Mrd. Euro.

Bereits seit 2002 sei der Leistungsbilanzsaldo in Österreich durchgehend positiv. Dazu trage vor allem der Dienstleistungsverkehr - allen voran der Tourismus-Sektor - bei, der 2019 einen positiven Saldo von 10,4 Mrd. Euro beisteuerte. Zum Vorjahr sei der Wert damit 2019 fast unverändert, so die OeNB. Soweit die Lage vor der Coronakrise.

Nahezu der gesamte Dienstleistungs-Saldo - nämlich 10,2 Mrd. Euro - sei im abgelaufenen Jahr auf das Konto der Tourismusindustrie gegangen. Einnahmenseitig habe der Reiseverkehr im Vorjahr zudem zum ersten Mal die Marke von 20 Mrd. Euro überschritten. Die meisten Einnahmen kommen laut Notenbank aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Die Reiseverkehrsausgaben hätten bei rund 10,3 Mrd. Euro gelegen, wobei die Österreicher am liebsten nach Deutschland, Italien und Kroatien fahren würden.

Daneben stärkten der OeNB zufolge hohe Güterexporte die Bilanz, auch wenn sich das Wachstum 2019 etwas verlangsamte. Der Saldo sei 2019 mit plus 3,7 Mrd. Euro positiv ausgefallen. Dabei seien die Güterexporte im Vergleich zu 2018 um 1,6 Mrd. Euro (auf 153,2 Mrd. Euro) und die Importe um 1,5 Mrd. Euro (auf 149,5 Mrd. Euro) gestiegen.

Die EU blieb auch 2019 die wichtigste Außenhandelsregion für Österreich, mehr als 70 Prozent der Güter- und Dienstleistungsexporte (156 Mrd. Euro) erfolgten in die EU. Exporte in Drittstaaten hatten dagegen ein Volumen von 64 Mrd. Euro. Mit einem Exportvolumen von 42,7 Mrd. und Importen von 53,7 Mrd. Euro ist Deutschland nach wie vor der mit Abstand wichtigste Handelspartner für Österreich.

Negative Salden in der Leistungsbilanz gab es dagegen bei den Primäreinkommen (minus 200 Mio. Euro) und den Sekundäreinkommen (minus 3,5 Mrd. Euro). Hinter den Primäreinkommen stehen Erträge aus im Ausland angelegtem Vermögen sowie grenzüberschreitende Entgelte von Arbeitnehmern. Die Sekundäreinkommen umfassten dagegen laufende Transferzahlungen und betreffen den Austausch von Gütern und Dienstleistungen, der ohne wirtschaftlichen Gegenwert zwischen dem In- und Ausland erfolgt - darunter fielen Einkommens- und Vermögenssteuern, Sozialbeiträge, Versicherungsleistungen und Gastarbeiterüberweisungen, so die OeNB.