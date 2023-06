Österreich unterstützt Ukraine nach Zerstörung von Staudamm

Österreich unterstützt die Ukraine nach der verheerenden Zerstörung des Kachowka-Staudamms und der daraus folgenden Überflutung großer Teile der Region mit Spezialgerät. "Diese Hilfslieferungen sind ein Zeichen der Solidarität Österreichs mit der Ukraine. Ich danke vor allem den Landesfeuerwehrverbänden und der Wiener Berufsrettung, die diese dringend benötigten Geräte und Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gegenüber der APA.

Mit Unterstützung der Landesfeuerwehrverbände Oberösterreich, Salzburg und Steiermark sowie der Wiener Berufsrettung würden 79 teils elektrische, teils motorbetriebene Tauch- bzw. Schmutzwasserpumpen, 144 Druckschläuche und 36 IBC-Container (je 1.000 Liter) für den Trinkwassertransport bereitgestellt, so das Innenministerium. Außerdem würden sieben Schlauchboote mit Außenbordmotor, ein Aluminium-Rettungsboot mit Jetantrieb, zwei mobile Überschwemmungsbarrieren "megasecur" sowie 24.000 Sandsäcke in die Ukraine geliefert.

Die über den EU-Zivilschutzmechanismus angebotenen Hilfsgüter seien bereits von der Ukraine akzeptiert worden, hieß es aus dem Innenministerium weiters. Der Transport in die Ukraine soll nach derzeitiger Planung schrittweise ab Mittwoch erfolgen.

Auch das Österreichische Rote Kreuz ist vor Ort und bittet um Unterstützung. Der Kachowka-Stausee "versorgt wichtige Industriestädte wie Kryvyi Rih, Marhanets, Nikopol und Pokrov, in denen fast 700.000 Menschen leben, mit Wasser, einschließlich Trinkwasser", schildert Rotkreuz-Einsatzleiter Jürgen Högl die Lage vor Ort. "Auch wenn der Wasserspiegel zur Normalität zurückkehren wird, müssen wir mit einer sehr hohen Wasserverschmutzung und möglichen Gesundheitsgefahren rechnen". Daher werde sich das Rote Kreuz mit seiner "Expertise in Sachen Wasseraufbereitung einbringen", kündigte Högl an.