Österreich und Malta wollen bei Migration zusammenarbeiten

Österreich und Malta wollen im Kampf gegen illegale Migration enger zusammenarbeiten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) demonstrierte am Montag bei einem Besuch in Valletta Gleichklang mit seinem maltesischen Amtskollegen Evarist Bartolo. "Wir sind Gleichgesinnte", sagte er. Ziel müssten Migrationspartnerschaften und Rückführungsabkommen und eine Unterstützung Libyens sein. Auf eine gemeinsame EU-Asyl- und Migrationspolitik wollen beide nicht mehr warten.

Bartolo zitierte die US-Vizepräsidentin Kamala Harris mit den Worten, dass Migranten nicht kommen sollten. "Die Menschen, die anderswo ein besseres Leben suchen, müssen es dort finden, wo sie geboren wurden." Dazu müssten aber gleichere Handelsbedingungen geschaffen werden, damit junge Menschen in ihrem Land eine Zukunft hätten. "Wir erlauben diesen Ländern, Tomaten zu exportieren, aber nicht Tomaten in der Dose."

In Hinblick auf die EU zeigte sich der maltesische Außenminister desillusioniert. "Einstein sagte uns, es sei idiotisch nach Lösungen zu suchen, indem man immer wieder dieselbe Formel verwendet, mit der man nichts erreicht", sagte Bartolo. "Wie lange wollen wir noch gegen die Wand laufen?" Österreich und Malta würden ihr Bestes geben. In Relation zur Einwohnerzahl und zur Wirtschaftsleistung zählten beide Länder bei der Aufnahme von Asylbewerbern zu den Top-Vier in der EU neben Deutschland und Schweden. "Für uns macht es keinen Sinn, Österreich zu bitten, Menschen aus Malta aufzunehmen", weil Österreich bereits seiner Verantwortung nachkomme. Sowohl auf der Mittelmeerroute als auch auf der Balkanroute hätten sich heuer die Zahlen von Migranten verdoppelt.