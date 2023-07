Österreich und Armenien unterzeichneten Rückführungsabkommen

Österreich hat mit Armenien das Durchführungsprotokoll für die Rücknahme von Migranten unterschrieben. Aktuell sei Migration aus Armenien zwar nicht wirklich ein Thema, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) im Beisein seines armenischen Amtskollegen Ararat Mirsojan am Dienstag in Wien. "Für Österreich sind solche Rückführungsabkommen aber sehr wichtig". Heuer seien bereits vergleichbare Abkommen mit dem Irak, Marokko und Indien unterzeichnet worden.

"Jedes Asylsystem ohne klares und funktionierendes Rücknahmesystem für jene, die kein Asyl bekommen, funktioniert nicht", so Schallenberg. Das am Dienstag unterzeichnete Protokoll regelt den Ablauf von Abschiebungen nach Armenien.

"Ein stabiler Frieden ist möglich, wenn die Themen der Rechte und Sicherheit der Menschen in Berg-Karabach richtig gehandhabt werden", sagte Armeniens Außenminister Mirsojan. Die Blockade von Berg-Karabach zeige aber, dass das Regime in Baku weiter eine "Politik der ethnischen Säuberung" verfolge. Armenien erwarte sich hier eine starke Reaktion der internationalen Organisationen, allen voran des UNO-Sicherheitsrats.

"Armenien wird kein Ort werden, an dem die Sanktionen gegen Russland umgangen werden können", reagierte Mirsojan dann auf einen Artikel der Zeitung "Financial Times", wonach es einen starken Zuwachs an Autos gebe, die zuerst nach Armenien und dann weiter nach Russland verkauft werden. Man respektiere die Vorgaben der europäischen Union und der USA. Die Politik von Jerewan sei es, zu verhindern, dass Sanktionen umgangen werden, so Mirsojan in Anspielung auf die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland infolge von dessen Angriff auf die Ukraine.