Österreich trat der "High Ambition Coalition" bei

Österreich unterstützt die "High Ambition Coalition" (HAC) für mehr Klimaschutz. Das hat Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag bei der UNO-Klimakonferenz in Katowice bekannt gegeben. "Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die Bemühungen für ein gutes Ergebnis beim Klimagipfel einen starken politischen Vorstoß brauchen", hielt die Ministerin fest.

Die “High Ambition Coalition” wurde ursprünglich im Rahmen der COP21 in Paris gegründet. Sie ist ein Bündnis aus industrialisierte Ländern und Entwicklungsländern und weckte am Mittwoch mit dem “Statement on stepping up climate ambition” neue Erwartungen bei den bisher etwas stockenden Verhandlungen, nachdem sie ankündigt hat, bis 2020 ehrgeizigere Klimaschutzpläne vorzulegen. “Wir sind mitten in einer sehr intensiven Phase der Verhandlungen”, sagte Köstinger, die in ihrer Rolle als Österreichs Umweltministerin diese Initiative und die aktuelle Erklärung für mehr Ambition im Klimaschutz und bei der COP in Katowice unterstützt.