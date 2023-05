Österreich thematisiert Raumpolitik der Architekturbiennale

Bewegt man sich heuer auf den Österreich-Pavillon der am Samstag öffnenden 18. Architekturbiennale von Venedig zu, wirkt der 1934 von Josef Hoffmann realisierte, symmetrische Bau geschlossen. Die schräg im Eingangstor platzierte Rigipswand ist nur teilgestrichen, durch ein Sichtfenster blickt man rechts auf den Unterbau einer unzugänglichen Tribüne: Hier beschäftigen sich das Wiener Architekturkollektiv AKT und der Architekt Hermann Czech mit der Raumpolitik der Biennale.

Mit der architektonischen Intervention, die von den Giardini aus nur die Hälfte des Pavillons begehbar macht, wollte man der Bevölkerung von Venedig ursprünglich einen Teil jenes öffentlichen Raums zugänglich machen, der ihr aufgrund der stetigen räumlichen Ausbreitung der Biennale kontinuierlich genommen wird. Doch sowohl ein Durchbruch durch die angrenzende Mauer, die die Giardini vom Stadtteil Sant'Elena trennt, als auch eine alternative Brückenkonstruktion wurde den diesjährigen österreichischen Teilnehmern verwehrt. Und so verharrt der Pavillon in einem Stadium der Unfertigkeit: Zwischen Bauzäunen gelangt man über den links angeordneten Ausstellungsraum in den Hof, der von der gescheiterten Partizipation zeugt, die dem Projekt ("Partecipazione / Beteiligung") ihren Namen gibt. Über eine Treppe steigt man die nur halb errichtete Brücke hinauf, um einen Blick in den benachteiligten Stadtteil zu werfen, im zweiten - nun abgesperrten - Teil des Pavillons stößt man auf eine unzugängliche Rezeption und die verwaiste Tribüne.