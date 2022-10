Österreich schiebt nur freiwillig in den Iran ab

Während sich in Deutschland Innenministerin Nancy Faeser für ein Aussetzen von Abschiebungen in den Iran ausgesprochen hat, verweist das österreichische Innenministerium auf die Einzelfallprüfung. "Dabei werden insbesondere auch eventuell drohende Gefahren im Falle einer Rückkehr berücksichtigt", betonte ein Sprecher auf APA-Anfrage. Österreich fördere aber grundsätzlich eine freiwillige Rückkehr - auch von iranischen Staatsbürgern.

Angesichts der Gewalt iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten, die für Freiheit und gegen den Kopftuchzwang protestieren, hatte Faeser unlängst Abschiebungen in den Iran als "nicht verantwortbar" bezeichnet. Das österreichische Außenministerium (BMEIA) hatte am Dienstag wegen "der anhaltenden Proteste und deren gewaltsamer Niederschlagung durch die iranischen Behörden" eine Reisewarnung für den Iran herausgegeben. Das Außenministerium empfahl Österreichern im Iran außerdem dringend, das Land zu verlassen.

Die Zulässigkeit einer "Außerlandesbringung" werde "in jedem einzelnen Fall umfassend und individuell in einem rechtsstaatlichen Verfahren geprüft", hieß es aus dem Innenministerium weiter. Da der Iran Abschiebungen mit Hinweis auf die iranische Verfassung generell nicht zulasse, hätten in den letzten Jahren auch keine zwangsweisen Außerlandesbringungen stattgefunden. Grundsätzlich fördere Österreicher aber eine freiwillige Rückkehr "immer". "So steht auch iranischen Staatsangehörigen, die freiwillig rückkehren möchten, Reintegrationsunterstützung durch die Internationale Organisation für Migration (IOM) zur Verfügung." Im Jahr 2022 erfolgten bis Ende August insgesamt 63 Abschiebungen von iranischen Staatsangehörigen.