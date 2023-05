Österreich punktet mit Klimaticket im EU-Vergleich

Im Europa-Ranking bei Klimatickets und Leistbarkeit des öffentlichen Verkehrs hat Österreich den dritten Platz unter insgesamt 30 europäischen Ländern erreicht, Wien schafft es jedoch im Hauptstadtranking nur auf den achten Platz. So das Ergebnis des "Greenpeace Klimaticket-Ranking", bei dem die Bundeshauptstadt vor allem wegen mangelnder Angebote für Menschen mit Behinderungen nicht weiter vorne landen konnte.

Das Resümee der Umweltschutzorganisation lautet: Noch gibt es das "ideale Klimaticket" in ganz Europa nicht, aber interessante Initiativen, die neben Österreich auch in Estland, Deutschland, Luxemburg, Malta und Spanien gefunden wurden. Diese Positivbeispiele könnten verbessert, verstärkt und ausgeweitet werden. Der Report zeige zudem, dass Klimatickets in Europa gerade boomen - Österreich erreichte dank des 2021 eingeführten Klimatickets den dritten Stockerlplatz.