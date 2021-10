Österreich plant erst nächstes Jahr größere Impfstoffspenden

In Österreich sind derzeit mehr als vier Millionen Impfdosen lagernd, doch größere Spendenaktionen für ärmere Länder soll es erst nächstes Jahr geben. Dies teilte das Gesundheitsministerium der APA auf Anfrage mit. Die lagernden Impfdosen sind nämlich überwiegend mRNA-Impfstoffe, die "großteils für die dritte Impfdosis sowie für weitere Erst- und Zweitimpfungen gebraucht" werden. "Größere Impfstoffspenden werden 2022 durchgeführt werden."

Das deutsche Gesundheitsministerium hatte am gestrigen Dienstag in einem Brief an die EU-Gesundheitsbehörde Hera Alarm geschlagen und scharfe Kritik an den Impfstoffherstellern geübt. Aufgrund von bürokratischen Hürden, logistischen und rechtlichen Problemen seien nämlich rasche Impfstoffspenden nicht möglich, während einigen Ländern drohe, "große Mengen an wertvollen Impfstoffen wegwerfen zu müssen".