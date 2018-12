Österreich muss 2019 wieder mehr Geld aufnehmen

Die Republik Österreich wird 2019 zwischen 30 und 33 Milliarden Euro frisches Kapital aufnehmen. Das sind um 22 bis 35 Prozent mehr als 2018. Etliche Milliarden mehr müssen für die Rückzahlung fällig werdender Staatspapiere in die Hand genommen werden. Dagegen dürfte es aufgrund des erstmals seit 1954 geplanten Budgetüberschusses zu keiner Nettoneuverschuldung mehr kommen.

2019 stehen drei große Anleihe-Tilgungen an. Im März reift eine Bundesanleihe mit 11,3 Mrd. Euro ab, im Juni und Oktober solche mit jeweils über 7 Mrd. Euro Gesamtvolumen. Das sind in Summe rund 7 Mrd. Euro mehr an Tilgungen als 2018.