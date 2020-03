Österreich mit hohem Lebensmittel-Selbstversorgungsgrad

Die Produktion der heimischen Bauern und Lebensmittelindustrie deckt in vielen Bereichen die Nachfrage in Österreich komplett ab. Der Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln ist größtenteils hoch, geht aus Daten der Statistik Austria hervor. Hierzulande war es aufgrund des Coronavirus zu vermehrten Vorratskäufen gekommen.

Die Landwirtschaftskammer wünscht sich mehr Anstrengungen im Bereich der Ernährungssicherheit. "Wir müssen in unserem Land selbst die Voraussetzungen dafür schaffen, um die Bevölkerung im Ernstfall ernähren zu können", so Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger am Mittwochnachmittag. "Wer bewusst zu heimischen Lebensmitteln greift, der sichert die Existenz unserer Bauernfamilien und garantiert sich selbst die beste Krisenvorsorge." Die Landwirtschaftsvertreter drängen auch auf eine rasche Umsetzung der im Regierungsprogramm enthaltenen verpflichtenden Herkunftskennzeichnung für Primärzutaten in Fleisch-, Milch- und Eiprodukten.