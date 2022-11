Sturms Prass neu im ÖFB-Team - Ljubicic künftig für Kroatien

Mit Neuling Alexander Prass im Kader bestreitet Österreichs Fußball-Nationalteam die November-Testspiele gegen Andorra und Italien. Im am Dienstag veröffentlichten Aufgebot von Ralf Rangnick ist der 21-jährige Mittelfeldspieler von Sturm Graz das einzig neue Gesicht. Erfahrung kehrt mit Florian Grillitsch und Florian Kainz zurück. Torhüter Patrick Pentz wurde von Stade Reims für die Länderspiele nicht abgestellt. Robert Ljubicic entschied sich für ein Antreten für Kroatien.

Gegen Fußball-Zwerg Andorra tritt Österreich am 16. November (18.00 Uhr) im Rahmen des Trainingslager in Spanien an. Gespielt wird in Malaga. Italien gastiert in der Neuauflage des EM-Achtelfinales 2021 am 20. November (20.45 Uhr/beide live ORF 1) im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Der regierende Europameister hatte die Teilnahme an der an diesem Tag startenden WM-Endrunde in Katar verpasst. Rangnick will bei den Testspielen Varianten ausprobieren und einigen im Team noch wenig eingesetzten Spielern eine Chance geben.