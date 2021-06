Österreich meldete 117 Corona-Neuinfektionen und zwei Tote

Österreichweit sind am Mittwoch 117 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tagen, hier kamen täglich 120 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank weiter und liegt nun bei 9,5 Fälle. Außerdem wurden wieder zwei weitere Todesfälle registriert, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium am Mittwoch. Seit Impfbeginn wurden österreichweit mehr als sieben Millionen Impfungen verabreicht.

Am Mittwoch gab es in Österreich 2.419 aktive Fälle, um 102 weniger als am Dienstag. Seit Pandemiebeginn wurden bereits 649.845 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Als genesen gelten 636.740 Personen. Die meisten Neuinfektionen meldete am Mittwoch Wien mit 62, in Oberösterreich waren es 24, in Niederösterreich 18 und in der Steiermark zehn. Die anderen Bundesländer verzeichneten weniger als zehn neue Fälle. Allerdings gab es wieder eine Datenbereinigung, so meldete Kärnten minus 18 Fälle.