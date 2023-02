Österreich lockt internationale Firmen an

Die österreichische Bundesregierung gelingt es gemeinsam mit der Austrian Business Agency, internationale Unternehmen zu einer Ansiedlung in Österreich zu bewegen. Mit "InvestInAustria" findet nach einer Pandemie-bedingten Pause am Mittwoch im Schloss Schönbrunn ein entsprechender Standortkongress statt, zu dem die Bundesregierung mit der Austria Business Agency (ABA) ausgewählte Firmenchefs internationaler Unternehmen eingeladen hat.

Die Bemühungen der ABA tragen durchaus Früchte, wie Tritscher erklärte. Demnach gab es im Vorjahr 358 Betriebsansiedlungen bzw. -erweiterungen. Rund 491 Mio. Euro flossen an Investitionen. Etwa 21 Prozent dieser Unternehmen waren Start-ups. Insgesamt entfielen 120 Ansiedlungen und Betriebserweiterungen auf deutsche Unternehmen, 31 auf italienische und 21 auf Schweizer Unternehmen. Die USA nehmen mit 17 Ansiedlungen den vierten Platz ein. Von den Branchen her entfielen 80 Unternehmen auf IT, Telekom und Software. Weitere 55 Firmen bieten wirtschaftsnahe Dienstleistungen an und 33 sind dem Großhandel zuzurechnen.

Die Leistungen der ABA werden von der Industriellenvereinigung (IV) durchaus gewürdigt: "Die Jahresbilanz 2022 kann sich sehen lassen, nun gilt es jedoch die vorhandenen Potenziale noch weiter zu stärken und neue Zielmärkte zu erschließen", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer in einer Aussendung, denn auch in den Bemühungen um die besten Köpfe aus dem Ausland steht Österreich im internationalen Wettbewerb. So geben bereits drei von zehn Unternehmen in der EU an, dass sie in ihrer Produktion durch Personalmangel beeinträchtigt sind. In Österreich leiden seit Jahren sogar 3 von 4 Industrie-Leitbetrieben unter Personalengpässen in IT, Technik und Produktion, sowie Forschung und Entwicklung", ergänzte der Generalsekretär, "Allein um die Zukunftspotenziale der Schlüsseltechnologien in Österreich vollständig nutzen zu können, werden wir in wenigen Jahren zusätzliche 58.000 MINT-Spezialistinnen und Spezialisten brauchen. Das kann nur gelingen, wenn wir konsequent auf Ausbildung und Zuwanderung setzen."