Österreich leitet weltweite Operation gegen Menschenhandel

Unter der Leitung von Österreich ist in 44 Ländern eine Polizei-Schwerpunktaktion im Kampf gegen den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, der Bettelei und der Begehung von Straftaten durchgeführt worden. Insgesamt wurden 212 Personen verhaftet und 1.426 potenzielle Opfer identifiziert, gab das Innenministerium am Donnerstag bekannt. Die Operation "Global Chain" fand vom 8. bis 15. Mai statt.

"Die internationale Zusammenarbeit ist ein Schlüsselfaktor im konsequenten Kampf gegen die Schleppermafia und den Menschenhandel. Österreich nimmt hier seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Vorreiterrolle ein. Ich danke dem Team der Ermittlerinnen und Ermittler für ihr Engagement", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Die Bereitschaft von 44 Ländern weltweit an einer gemeinsamen Aktion gegen die organisierte Kriminalität in Form des Menschenhandels teilzunehmen, ist neben den zahlreichen Erfolgen, die wir bei diesen Joint Action Days verzeichneten, ein klares Statement an die Kriminellen", so Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes. "Wir werden die Kooperation mit unseren Partnern weiter verstärken und den gemeinsamen Kampf gegen das Verbrechen forcieren".

So konnten etwa in Schweden Ermittler in einem bekannten Gebiet für Bettelei fünf minderjährige Buben in Begleitung eines 19-Jährigen aufspüren. In ihren Aussagen gaben die Buben an, dass der Erwachsene als ihr Chef fungierte und ihre Bettelaktivitäten überwachte. In Serbien hingegen wurden sechs Verdächtige wegen sexueller Ausbeutung von zehn weiblichen Opfern sowie ein Verdächtiger wegen des Verdachts der Ausbeutung einer Frau durch Zwangsbettelei festgenommen. Die rumänischen Behörden führten 19 Hausdurchsuchungen durch und nahmen vier Personen fest, die der Arbeitsausbeutung von mindestens acht Opfern verdächtigt wurden. In Nordmazedonien wurden elf Verdächtige wegen sexueller Ausbeutung von Minderjährigen und Menschenhandels verhaftet. Kolumbische Ermittler konnten 27 Opfer der sexuellen Ausbeutung identifizieren und sieben Verdächtige festnehmen.