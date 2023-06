Österreich laut EU auf bestem Wege, Abfallziele zu erreichen

Österreich ist Recycling-Musterland. Das stellt die EU-Kommission heute in einem "Frühwarnbericht" fest, der untersucht, welche Mitgliedstaaten Gefahr laufen, die für 2025 gesetzten Abfallziele zu verfehlen. Österreich befindet sich dabei - neben Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg, Slowenien, den Niederlanden und der Tschechischen Republik - in jenem Drittel der Staaten, die "auf dem besten Weg sind, die Zielvorgaben für 2025 zu erreichen".

Vom Verpackungsmüll müssen 65 Prozent recycelt werden. Hier lag die Recyclingquote in Österreich 2020 mit 63,7 Prozent noch knapp darunter. Dazu gibt es materialspezifische Zielvorgaben für die Verwertung von Verpackungsabfällen (75 Prozent für Papier und Pappe, 70 Prozent für Glas, 70 Prozent für Verpackungen aus Eisenmetallen, 50 für Aluminium, 50 für Kunststoff und 25 für Holz). Nur bei Kunststoffverpackungen hat Österreich ein echtes Problem: Im Jahr 2020 wurden hierzulande lediglich 25,3 Prozent wiederverwertet. Hier müsste die Quote also in eineinhalb Jahren verdoppelt werden.