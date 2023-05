Österreich kämpft beim 67. Song Contest um sein Finalticket

Am Donnerstagabend wird es nun ernst für das österreichische Duo Teya & Salena. Die beiden Sängerinnen müssen sich im 2. Halbfinale des 67. Eurovision Song Contest von Liverpool ihr Finalticket für die Endrunde am Samstag ersingen. Und die Chancen für die rot-weiß-rote Combo mit ihrer Elektrotanznummer "Who the hell is Edgar?" stehen gut, wenn man den Wettbüros glauben darf. Demnach gilt Österreich in seinem Halbfinale als Topfavorit.

Dennoch gilt es in der M&S Arena von Liverpool, das Publikum zu überzeugen. Hier hilft Teya & Salena neben der Ohrwurmqualität ihres Songs, dass das zweite Halbfinale mit insgesamt 16 Ländern heuer als das leichtere der beiden Vorrunden gilt. So traten im 1. Halbfinale am Dienstag hochgehandelte Kandidaten wie Loreen aus Schweden oder der finnische Vertreter Käärijä an. ORF 1 überträgt auch das 2. Halbfinale mit dem bewährten Kommentar von Andi Knoll live ab 21 Uhr.