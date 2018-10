Österreich in Fußball-Weltrangliste unverändert Nr. 24

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft liegt in der aktuellen FIFA-Weltrangliste vom Donnerstag unverändert an der 24. Stelle. Der jüngste 1:0-Heimsieg in der Nations League gegen Nordirland und die folgende 0:2-Niederlage im Test beim Weltranglisten-Zehnten Dänemark hatten für das ÖFB-Team keine Rangveränderung zur Folge.

Neuer alleiniger Spitzenreiter ist Belgien vor dem bisher gleichauf liegenden Weltmeister Frankreich. Österreichs Nations-League-Gruppengegner Bosnien-Herzegowina verbesserte sich auf Rang 32 und zog damit auch an den auf Platz 34 zurückgefallenen Nordiren vorbei. Die Österreicher empfangen die in der Gruppe 3 der Liga B führenden Bosnier am 15. November in Wien. Zum Abschluss geht es für das ÖFB-Team am 18. November nach Nordirland.