Österreich im Davis Cup gegen Australien mit Dominic Thiem

Tennis-Star Dominic Thiem steht Österreich im Davis Cup gegen Australien vom 14. bis 16. September in Graz zur Verfügung. "Mit Dominic Thiem steigen natürlich die Chancen auf den Aufstieg in die Weltgruppe", sagte Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek. Es geht um den erstmaligen Wiederaufstieg in die Weltgruppe seit 2013.

Koubek wird über ein schlagkräftiges Team verfügen: “Alle Spieler, die infrage kommen, haben ihre Zusage gegeben.” Neben Thiem sind das Gerald Melzer, Dennis Novak, Oliver Marach, Alexander Peya, Philipp Oswald, Jürgen Melzer und Sebastian Ofner. Auch mit Andreas Haider-Maurer, Tristan-Samuel Weissborn und Julian Knowle stehe Koubek in Kontakt.