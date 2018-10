Österreich hinkt bei der Digitalisierung hinterher

Österreich hinkt im weltweiten Standort-Ranking des World Economic Forums (WEF) bei der Digitalisierung hinterher. Gute Werte erzielt das Land jedoch bei der makroökonomischen Stabilität sowie bei der traditionellen Infrastruktur, erklärt das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) die Ergebnisse des Global Competitiveness Report 2018 am Mittwoch.

Österreich nimmt beim Indikator der Digitalisierung nur Rang 46 von 140 Ländern ein. Das Wifo begründet dies vor allem mit der “unterdurchschnittlichen Nutzung von leistungsfähigen Netzen der Breitbandkommunikation”. “Die Nutzung ist in diesem Bereich noch schlechter als die Infrastruktur, wobei auch diese nicht übermäßig ausgebaut ist”, führt Wifo-Volkswirt Michael Peneder auf APA-Anfrage aus. Daraus ergebe sich vor allem ein Nachfrageproblem, aufgrund dessen die wirtschaftspolitischen Anreize zum weiteren Ausbau der Infrastruktur fehlen würden. Andererseits könnte eine bessere Infrastruktur auch eine bessere Nachfrage hervorrufen, so Peneder.

Am Arbeitsmarkt liegt Österreich an 26. Stelle. Bestwerte erzielt das Land zwar bei den Arbeitnehmerrechten sowie der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Dagegen schneidet Österreich bei den lohnabhängigen Steuern und Abgaben, der Arbeitskräftemobilität sowie bei der Flexibilität der Lohnfindung schlechter ab und belastet damit die Gesamtwertung in dieser Säule. Im Bildungsbereich (Rang 17) sticht vor allem die Bewertung des Lehrlingswesens positiv hervor, während digitale Fertigkeiten und die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte die Platzierung belasten.

Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck (ÖVP) will Österreich für die Digitalisierung fit machen. “Wir müssen sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die ganze Gesellschaft für den digitalen Wandel wappnen”, sagte Schramböck in Reaktion auf das Standort-Ranking des WEF.

In dem globalen Vergleich für die Wettbewerbsfähigkeit liegt Österreich auf dem 22. Platz von 140 Ländern. Schwerpunkt des Ministeriums im Bereich Digitalisierung ist die Initiative “fit4internet”. In einem ersten Schritt soll dabei ein Format für die Generation 60+ bereitgestellt werden, das “Kaffee Digital”. Dieses soll Senioren erste Schritte in Richtung Online-Welt ermöglichen. Daneben steht der Abschluss von Wirtschaftspartnerschaften im Fokus “um Exporte und Arbeitsplätze und damit Wohlstand in Österreich zu sichern”, heißt es.