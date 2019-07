Österreich gibt Mittel für humanitäre Hilfe frei

Angesichts der humanitären Notlage im Bürgerkriegsland Syrien sowie im westafrikanischen Krisenstaat Mali wird der Ministerrat am Mittwoch 2,5 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) freigeben. Für Syrien soll insgesamt eine Million Euro, für Mali sollen 1,5 Mio. Euro bereitgestellt werden, heißt es in einem Antrag von Außenminister Alexander Schallenberg.

Die Mittel für Syrien werden demnach auf zwei Organisationen aufgeteilt: 500.000 Euro an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und 500.000 an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Hilfsaktivitäten in den Flüchtlingslagern in Nordost-Syrien. Laut UNO sind mehr als 13 Millionen Menschen in dem Bürgerkriegsland auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen, davon 5,6 Millionen Kinder.