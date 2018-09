Österreich gewinnt Testspiel gegen Schweden

Die ÖFB-Auswahl besiegt eine B-Elf von Schweden verdient mit 2:0 und tankt Selbstvertrauen für die anstehende Nations League.

Bevor für das österreichische Fußball-Nationalteam am kommenden Dienstag die neu geschaffene Nations League mit dem Auswärtsspiel startet, wartete am heutigen Abend in der Generali-Arena noch das Testspiel gegen WM-Viertlfinalist Schweden auf die Schützlinge von Teamchef Franco Foda.

In Vorbereitung auf das Pflichtspiel am in Zenica schickte Foda seine vermeintlich stärkste Elf auf das Feld, während die Gäste aus Schweden vorwiegend Spielern aus der zweiten Reihe zum Einsatz brachten. Die erste Chance der Partie hatten die Nordländer, Keeper Lindner konnte einen Schuss von Krafth mit einer guten Parade aber entschärfen (7.). Wenig später ging die rot-weiß-rote Auswahl etwas glücklich in Front. Nach einer Flanke von Alaba faustete Torhüter Nordfeldt die Kugel an den Rücken seines Teamkollegen Helander, von dem das Leder schließlich ins Tor sprang – 1:0.Weitere Highlights gab es in den ersten 45 Minuten keine mehr, dank eines glücklichen Treffers ging das österreichische Nationalteam trotzdem nicht unverdient mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.