Österreich gewinnt Firmenzentralen trotz höherer Steuerlast

Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl internationaler Firmenzentralen in Österreich gestiegen. 20 Headquarters wanderten aus Österreich ab, aber 45 kamen dazu, ergab eine Studie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Auch wenn die Studie keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zeigt sie deutlich, dass Wertschöpfung das Hauptmotiv für die Verlegung von Firmenzentralen ist.

Die Studie stellt auch fest, dass es von 2009 bis 2017, also nach Ausbruch der Finanzkrise, rund doppelt so viele Verlegungen von Firmenzentralen gegeben hat wie zwischen 2000 und 2008. Das gilt sowohl für nach Österreich kommende als auch aus Österreich abgezogene Unternehmenssitze. Die Bedeutung der Wertschöpfung als Motiv für eine Verlegung nahm dabei zu. Die Nähe zu Osteuropa war ein wichtiger Faktor, der für eine Verlegung nach Österreich sprach – 20 Osteuropazentralen kamen nach Österreich, nur 5 wurden abgezogen.

Die Intensität der Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland spiegelt sich auch in Bezug auf die Verlegung von Firmenzentralen: In neun Fällen übersiedelte eine Zentrale von Deutschland nach Österreich, in sechs Fällen ging es in die Gegenrichtung – 15 von 65 bedeutet knapp ein Viertel aller Verlegungen in beide Richtungen hatten mit Deutschland zu tun. Zweitwichtigstes Land war die Schweiz in beiden Richtungen. Aber immerhin ein Viertel aller nach Österreich verlegten Firmenzentralen kamen aus Übersee.